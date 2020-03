تراند اليوم : لعشاق المغامرات و الأكشن.. “كابتن أمريكا” راجع للشاشة تاني

يمثل فيلم Avengers: Endgame -إلى جانب فيلم Spider-Man: Far From Home- خاتمة المراحل الثلاثة الأولى من عالم مارفل السينمائي Marvel Cinematic Universe،

وبناء عليه كان من الطبيعي أن يشهد الفيلم العديد من التطورات والمفاجآت ولعل كان أبرزها استبعاد مجموعة من أهم وأبرز الشخصيات ضمن هذا العالم وفي مقدمتهم شخصية ستيف روجرز \ كابتن أمريكا -التي جسدها الممثل كريس إيفانز-

والذي ظهر في نهاية الأحداث متقدماً بالسن بعدما اختار التقاعد في زمن مختلف وعهد لصديقه سام ويلسون بدرعه ولقبه، لكن إن كان هناك أمر واحد ثابت في عالم الأبطال الخارقين والقصص المصورة فهو أن الشخصيات عادة ما تجد طريقها للعودة إلى الأحداث مرة تلو الأخرى بطرق وأشكال مختلفة.

يبدو أن غياب شخصية كابتن أمريكا عن الشاشات لن تطول؛ إذ كشفت أحدث الصور الواردة من مواقع تصوير مسلسل The Falcon and the Winter Soldier المُشتق عن عالم الـ(MCU) -والتي تم تداولها على نطاق واسع-

عن عودة الشخصية مرة أخرى ولكن من خلال ممثل آخر وبصورة مختلفة كلياً، حيث تضمنت الصورة مُلصقات دعائية أقرب إلى لافتات الشوارع يظهر بها مُحارب يحمل درع الكابتن مع عبارة ترويجية “CAP is Back John Walker..”،

مما يعني بصورة قاطعة أننا سوف نشاهد ضمن حلقات المسلسل نسخة جديدة من كابتن أمريكا والتي تُعرف في عالم الكوميكس بلقب العميل الأمريكي U.S. Agent.

م اختيار الممثل الأمريكي وايت راسل لتجسيد شخصية جون ووكر \ كابتن أمريكا ضمن أحداث مسلسل The Falcon and the Winter Soldier، وكان قد تم الإعلان عن انضمامه لطاقم عمل المسلسل من قبل كيفين فيج ضمن فعاليات Comic-Con San Diego لعام 2019،

ورغم المعرفة المُسبقة بأنه سوف يجسد شخصية “جون ووكر” من عالم الكوميكس لكن لم يتم تأكيد حمله لدرع كابتن أمريكا في تلك المرحلة أو بهذا الموسم ولكن أخيراً صارت الأمور أكثر وضوحاً بعد عرض تلك الصور بجانب بعض تسريبات موقع التصوير الأخرى التي ظهر بها مرتدياً للقناع وحاملاً للدرع.

Advertisements

جدير بالذكر أن شخصية جون ووكر قد لا تكون آخر نسخة من كابتن أمريكا يتم تقديمها على الشاشة -الصغيرة أو الكبيرة- نظراً لأن لقب ودرع كابتن أمريكا قد تم منحهم لنحو عشر شخصيات في عالم مارفل كوميكس Marvel Comics،

بينهم شخصيات سبق لها الظهور ضمن عالم الـ(MCU) فعلياً مثل شخصية سام ويلسون \ فالكون وشخصية بوكي بارنز \ جندي الشتاء. يُعد جون ووكر من أوائل الشخصيات التي حملت لقب “كابتن أمريكا” على صفحات الكوميكس حيث جاء ظهوره الأول في عام 1986 من خلال إصدار Captain America #323 وعُرف بلقب “سوبر-باترويت”،

ثم قٌدم بصفته كابتن أمريكا ابتداءً من عدد Captain America #333 عام 1987 ولاحقاً تم منحه لقب “U.S. Agent” والشخصية من إبداع الثنائي بول نيري ومارك جرونوالد.

تتكتم مارفل حول تفاصيل حبكة مسلسل The Falcon and the Winter Soldier لكن يبدو -في ضوء الصور والأخبار الأخيرة- أن الأمور لن تمضى كما خطط لها ستيف روجرز قبل رحيله وأن الإدارة الأمريكية سوف ترفض أن يحمل سام ويلسون لقب الكابتن،

خاصة أنه كان أحد المتمردين خلال أحداث الحرب الأهلية التي استعرضها فيلم Captain America: Civil War، وبناء عليه سوف تمنح الحكومة اللقب لأحد جنودها وهو جون ووكر.

يُعد مسلسل The Falcon and the Winter Soldier حلقة ضمن سلسلة الأعمال التلفزيونية المُشتقة عن عالم مارفل السينمائي والتي تعمل مارفل وديزني على تطويرهم في الوقت الحالي من أجل عرضهم بصورة حصرية من خلال خدمة بث ديزني بلس Disney+

التي تم إطلاقها نوفمبر الماضي، يتكون المسلسل من 6 حلقات تلفزيونية ومن المقرر عرضه خلال العام الجاري 2020.