تراند اليوم : حفل زفاف بسوهاج بجمع هاني رمزي وليلي علوي – شاهد

نشر النجم هانى رمزى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بالنجمة ليلى علوى خلال توجههما إلى سوهاج لحضور حفل زفاف جماعي.

وعلق هاني رمزى على الصورة، قائلا: “أنا وليلى علوى فى طريقنا إلى سوهاج لحضور حفل زفاف ١٠٠ عريس وعروسة ينظمه صندوق تحيا مصر # صندوق_تحيا_مصر # سوهاج # مصر # تحيا_مصر”.

وعلق بعض متابعيه على الصورة، قائلا : “منور هاني رمزي” ، “الله ربنا يكرمكم ويفرحكم ” ، ” ربنا يسعدكم زى ما فرحتوهم”.

يذكر أن، هاني رمزي، أعلن مؤخرًا عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وقدم “رمزي” عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.