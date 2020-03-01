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كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” منة عرفة ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة لها كشفت عن تعرضها لوعكة صحية صباح اليوم الأحد .
حيث ظهرت منة عرفة في الصورة وهي على فراش المرض وكتبت إنها متواجدة في المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس .
ولم تكشف منة أية تفاصيل عن حالتها الصحية أو تكتب أي تعليق آخر على الصورة .
وقال ” على غزلان ” الصديق المقرب لمنة عرفة في تصريحات صحفية له أنها تعاني من التهابات في الزائدة الدودية ومن المقرر خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة لإزالتها .
كانت هذه تفاصيل خبر منة عرفة تدخل إلى المستشفى إثر إصابتها بوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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