شاهد.. “3 سن ثوم ونصف فحل بصل” وصفة باسم ياخور للوقاية من الفيروسات!

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - شارك الفنان السوري باسم ياخور متابعيه نصيحة طريفة للوقاية من جميع انواع الفيروسات وخاصة الكورونا.
وظهر باسم ياخور، في فيديو عبر حسابه على انستغرام، قال فيه “باعتبار كترانة الوصفات الطبية بهالايام والكل صاير دكتور فأنا عندي وصفة حابب شارككم ياها بتحميكم من كل انواع الفيروسات”.
وتابع ياخور “الصبح على الريق نقرش 3 سن ثوم ووراه نصف فحل بصل وعلى كفالتي بقية النهار لا حدا بيسترجي يقرب عليكم ولا حدا يبوسكم ولا حدا يقلكم مرحبا”.
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