شاهد.. مايا دياب و ” اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية” للوقاية من الكورونا!

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، عرضت من خلاله الإجراءات الإحترازية التي بدأت بها مع فريق عملها للوقاية من فيروس كورونا.

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تقوم بتعقيم الأجواء ورش المطهّر على اثنين من فريق عملها قائلة : “يوميات كورونا..ما رح يصرلن شي من هلق ل 50 سنة.. اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!”