تركيا تطلق عملية “درع الربيع” ضد قوات النظام السوري في إدلب

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، أن “عملية درع الربيع”، ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب، بدأت عقب الاعتداء الغادر على القوات التركية، الخميس الماضي.

وفي تصريح للصحفيين بولاية هطاي، أوضح أكار أن عملية درع الربيع، مستمرة بنجاح، مؤكداً أنه “تم تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي حتى اليوم”.

وأضاف أكار: “لا نية لدينا للتصادم مع روسيا، هدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة”.

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ولفت أكار إلى أن بلاده تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات النظام، وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

وتابع: “لا يساور أحد الشك أننا سنرد ضمن حق الدفاع المشروع على الهجمات كافة ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب”.

وأردف: “هدفنا الوحيد في إدلب، عناصر النظام السوري المعتدية على قواتنا المسلحة، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن النفس”.