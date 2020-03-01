زوجة الشيخ طلال آل ثاني تهاجم النظام القطري وتستغيث بالأمم المتحدة

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - خرجت ” أسماء أريان ” زوجة الشيخ القطري ” طلال بن عبد العزيز آل ثاني ” المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية بتصريحات لها هاجمت فيها النظام القطري وعلى رأسهم ” تميم بن حمد بن خليفة ” أمير دولة قطر .

حيث تحدثت أسماء أريان عن أن السلطات القطرية لا تسمح لأبناء الشيخ بالتواصل مع أبيهم منذ 3 سنوات .. كما رفضت السماح بتوكيل محام للدفاع عن الشيخ طلال بما يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان وحق أي شخص في محاكمة نزيهة وفي وجود محام له إضافة إلى منع النظام للمحكمة بتوكيل محام من جانبها للقيام بهذه المهمة .

وطالبت الأمم المتحدة بتفعيل آلياتها لكي يكون هناك نوع من الضغط على النظام القطري الذي يستمر في انتهاك حقوق أسرتها وزوجها المعتقل وإنها نقلت إلى المسئول الأممي ما قامت به السلطات القطرية من ممارسات تنتهك حقوقهم في التواصل معه والوقوف على تطورات حالته الصحية .

وأن تعمل الأمم المتحدة على الضغط على الحكومة القطرية لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة واصفة إياها بالتعذيب .

Advertisements

وأضافت أسماء أريان أن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم سجنهم والقبض عليهم بطرق غير قانونية مؤكدة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب .