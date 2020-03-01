شاهد.. وصلة رقص لـ روبي على انغام تامر حسني

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 03:42 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية روبي وهي ترقص في زفاف ابنة شيرين وجدي والإعلامي مدحت شلبي.

وظهرت روبي بفستان وردي لامع ترقص على أغنية “كل اللي فات” التي غناها الفنان تامر حسني.

وكانت روبي قد نشرت صورا من اطلالتها في حفل الزفاف عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “ده صباح الفل جدا”.