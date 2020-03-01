رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ينتظر مولوده الأول من صديقته

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصديقته كاري سيموندس يوم السبت، إنهما ينتظران أول مولود لهما في الصيف القادم.

وجاء في البيان الرسمي:” يسر رئيس الوزراء والسيدة سيموندس الإعلان عن خطبتهما وأنهما ينتظران طفلاً مطلع الصيف القادم”.

كما نقلت صحيفة “صن” البريطانية عن مصدر مقرّب من رئاسة الوزراء قوله “بوريس وكاري سعداء للغاية بهذه الأنباء. كان الاثنان يعرفان بالأمر منذ فترة لكنهما أبقياه سراً حتى مرور فترة على الحمل”.

يذكر أنه عند زواجه، سيصبح جونسون أول رئيس وزراء بريطاني يتزوج وهو في السلطة منذ 250 عاماً.