أوبرا وينفري تسقط على المسرح بطريقة محرجة أثناء حديثها عن التوازن

متابعة بتجــــــــــرد: سقطت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، على خشبة المسرح خلال إلقائها خطاباً حول التوازن في الحياة، واتباع نظام صحي. فقد كانت الإعلامية الشهيرة تتحدث أمام معجبيها ضمن منتدى أقيم في لوس أنجلوس، وأثناء قولها: “القدرة بالنسبة لي تعني أن كل الأشياء في حالة توازن، والتوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية في كل الأوقات”، تعثرت قدماها وسقطت على المسرح بطريقة محرجة. وسارع عامل بالمسرح لمساعدتها على النهوض، فيما دعمها الجمهور بالتصفيق الحار. من جهتها مازحت أوبرا الحاضرين قائلة: “آسفة، يبدو أنني اخترت الحذاء الخاطئ”.

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