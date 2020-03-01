اللبناني ماتيو الخضر يهزّ كراسي مدربين The Voice فرنسا بأداء مدهش

متابعة بتجـــــــــرد: تألق اللبناني ماتيو الخضر في برنامج the voice فرنسا، وهزّ كراسي المدرّبين الأربعة بأداء أوبرالي استثنائي. فقد أثار ماتيو دهشة لجنة التحكيم بأغنية “Wally” الأوبرالية لـAlfredo Catalani، اذ استداروا أربعتهم وهنأوه على الأداء الرائع الذي قدمه. وقد اختار ماتيو الخضر أن ينضم إلى فريق الفنانة لارا فابيان، ليستكمل مشواره في البرنامج الذي يعرض على قناة TF1 الفرنسية.

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