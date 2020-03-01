ماتيو خضر… احلى صوت في فرنسا

استطاع المشترك اللبناني ماتيو خضر ان يخطف الأنظار بأداء أكثر من رائع في الموسم التاسع من النسخة الفرنسية من برنامج “ذا فويس” أو “احلى صوت”، الذي يعرض على شاشة TF1 الفرنسية.

غنى ماتيو أغنية أوبرالية “Wally” لـAlfredo Catalani، حيث حاز على إعجاب لجنة التحكيم المؤلفة من المدربين أمل بنت، لارا فابيان، مارك لافوان وباسكال أوبيسبو الذين استداروا له، وسط ذهول بأدائه الرائع الذي قدمه على المسرح واختار الانضمام الى فريق لارا فابيان.

تلقى “خضر” العديد من رسائل الدعم والاعجاب بصوته حيث تمنى له الجميع التوفيق في خطوته.

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وانضم ماتيو خضر الى لائحة طويلة من الفنانين اللبنانيين الذين سبق لهم وشاركوا في برامج الهواة في أنحاء العالم منهم هبة طوجي، الين لحود، جوني معلوف، أنطوني توما، مارك حاتم وغيرهم.

نذكر ان ماتيو خضر هو ممثل لبناني شارك في بطولة فيلم “خبصة” الذي عرض في صالات السينما.

نتمنى التوفيق لماتيو خضر في حلقات المواجهة على أمل أن يصل الى النهائيات وأن يحقق اللقب.