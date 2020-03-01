“عهد الدم” انطلاقة قوية جدًا ونسبة مشاهدة عالية

Mar 01, 2020
عرضت منصة (شاهد) الحلقة الأولى والثانية من مسلسل “عهد الدم” أول أمس، وهو مسلسل مؤلف من ١٠ حلقات كتبه اياد ابو الشامات، أخرجه كريم الشناوي، من إنتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، وMbc Studios في تعاون ملفت بينهما.
العمل بطولة النجم الكبير باسل خياط، والنجوم ندى ابو فرحات، نادين تحسين بك، رودني حداد، الان سعادة وغيرهم.
المسلسل من النوع الاجتماعي البوليسي الحركي المليء بالتشويق والاثارة، وقد انطلق عرضه قبل يومين وسط تفاعل كبير جداً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حققت الحلقتين الأولى والثانية نسبة اقبال ومشاهدة مرتفعة جداً.
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