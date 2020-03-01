باسل خياط يحصد لقب "الجوكر" بعد حلقتين من "عهد الدم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ عرض مسلسل "عهد الدم" على منصة شاهد، على أن يتم عرض حلقتين في كل أسبوع.

وتفاعل الجمهور مع الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل الذي يقدم بطولته كل من باسل خياط "سليم فياض"، نادين تحسين بك "مايا فياض"، وميا مباردي "لونا فياض"، وبلال الحموي إلى جانب عدد من النجوم.

وعبر عدد كبير من متابعي المسلسل عن إعجابهم بالعمل الذي وصفوه بالمتكامل، خاصة المشهد الأول "مشهد الحادث"، مُشيدين بالمخرج المصري كريم الشناوي.

كما أثنى الكثيرون على أداء الفنان السوري باسل خياط ووصفوه بـ "جوكر الدراما"، مؤكدين أنه يستطيع لعب أي شخصية مهما كانت مركبة وصعبة، معبرين عن حماستهم وانتظارهم للحلقات الـ8 المتبقية من العمل.

كما تحدث البعض عن حبكة العمل وفكرته التي تتحدث عن كيفية تحويل شخص عادي ومُسالم وبريء إلى مجرم، وكيف يتقبل هذا الشخص الذي عاش حياته بعيدا عن المشاكل، التحول إلى شخص مختلف فقط من أجل حماية عائلته.

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وتدور أحداث المسلسل حول سليم فياض، الرجل البسيط المحب لعائلته المكونة من زوجته وابن وابنة، الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد تعرضه لحادث سير يتسبب بمقتل فتاة.

ويتكشف فياض لاحقا أن هذه الفتاة هي ابنة أحد رجال العصابات، الذي يطالبه بقتل عدد من الأشخاص مقابل مسامحته على مقتل ابنته، وإلا فإن عائلته هي المقابل، ليجد سليم نفسه مضطرا على أن يجاري هذا الرجل من أجل الحفاظ على أسرته، وسط العديد من الأحداث المتسارعة.

ويشارك في المسلسل إلى جانب الأسماء التي ذكرناها سابقا كل من ندى أبو فرحات، روني حداد، جورج شلهوب. العمل مأخوذ عن مسلسل صربي حوله إلى العربية إياد أبو الشامات.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العميد"، من بطولة تيم حسن وكاريس بشار وأنتجته منصة شاهد أيضا من أجل عرضه حصريا عليها.

وعلى صعيد آخر، بدأ الفنان السوري باسل خياط بتصوير مشاهده في مسلسل النحات إلى جانب أمل بوشوشة، والذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج إياد الخزوز، بعد نجاح خياط في المواسم الرمضانية الماضية من خلال عدد من الأعمال أبرزها تانغو.