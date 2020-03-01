بتغريدة مثيرة راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية

القاهرة - لايف ستايل
هاجم المطرب اللبنانى راغب علامة الحكومة اللبنانية من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
و قال راغب علامة من خلال تغريدته " لا خلاص للبنان إلا بنظام قضائي مستقلّ وبالعودة إلى مؤسسات وطنية لا طائفية "
و اضاف راغب علامة " وطالما أننا لم نرَ حتى الآن ايًا من المسؤولين عن هذا الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي على قوس المحكمة فلن نصدق أي من الأكاذيب والوعود المخدِّرة التي تروج لها السلطة السياسية الفاسدة " .
و يحيى المطرب راغب علامة حفلا غنائيا على مسرح الجامعة البيرطانية بالقاهرة فى 6 مارس المقبل.
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