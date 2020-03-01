رضوى الشربيني ترفع شعاراً طريفاً

القاهرة – لايف ستايل
في الوقت الذي يتعامل فيه الكثير بحذر وخوف شديد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بالعديد من الدول حول العالم، أطلقت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني شعاراً ساخراً لمواجهة هذا الفيروس الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للعالم .
وغردت رضوى الشربيني قائلة: " شعارنا الجديد، مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس "، وتباينت ردود الأفعال حول هذه التغريدة، فالبعض اعتبرها ساخرة أما البعض الآخر فأكد أن القبلات سبب رئيسي في إنتشار العدوى .
يذكر أن فيروس كورونا المستجد أثر بشكل كبير على صناعة الفن حول العالم حيث تم إلغاء العديد من العروض والفعاليات السينمائية والغنائية خوفًاً من إنتقال المرض من خلال التجمعات والزحام بالمهرجانات والحفلات الضخمة.
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