سعد لمجرد يثير الجدل بحركاته في فيديو جديده

بعد نجاح أغنيته الجديدة "آسف حبيبي"، حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على تقديم الشكر لجمهوره ومحبيه من خلال مقطع فيديو عفوي نشره عبر صفحته على تطبيق انستعرام.

وظهر لمجرد في المقطع وهو يرقص على انغام اغنيته ويقوم بحركات عفوية وارتدى ملابس "كاجوال"، ووجه من خلاله رشالة شكر لجمهوره الذي اوصل اغنيته الى اكثر من 10 مليون مشاهدة في فترة قصيرة.

ولفت النجم المغربي الانظار بالكليب الجديد الذي صورت لقطاته بين مدينة مراكش والعاصمة الفرنسية باريس، ووصفه البعض بالمجنون بسبب القصة التي يتناولها وهي رفض الشباب للزواج رغم إصرار الأمهات على ذلك وشارك معه مجموعة الفناير.

وكتب كلمات الاغنية عضوا الفناير أشرف وخليفة ولحنها العضو الثالث محسن تيزاف تزاف، وأخرج الكليب المخرج عبد الرفيع العبديوي.

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