أوبرا وينفري تسقط أرضاً خلال حديثها عن التوزان!

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""الخليج 365"" من بيروت: ضجت المواقع الإعلامية بفيديو سقوط النجمة أوبرا وينفري على المسرح خلال حديثها عن التوازن. حيث اعتبر بعضها أن بداية جولتها الصحية في لوس أنجلس كانت هشة في برنامجها "رؤية أوبرا 2020: حياتك تحت المجهر"

وفيما كانت "وينفري" تتحدث عن "العافية والتوازن". شرحت بأن"العافية بالنسبة لها تعني أن الأشياء في حالة توازن.. غير أن التوازن لا يعني أن كل الأشياء متساوية أو أنها ستكون بسلام في جميع الأوقات". وبينما كانت تقول: "هذا هو تعريفى لما تعنيه العافية بالنسبة لى.." فقدت توازنها وسقطت أرضاً على خشبة المسرح! "فعلا التصفيق. تشجيعاً لها وأسرع المساعد المسرحي لنجدتها. فعلقت "وينفري "ساخرة": "أحذية خاطئة". وتخلصت من الحذاء. ثم سخرت بنفسها من مقاربة الحادث، قائلة: "من الجيد أن نتحدث عن التوازن والسقوط"ّ

هذا واستقبلت "الإعلامية والمنتجة العالمية الأميركية" النجمة جينيفر لوبيز بحلقتها الخاصة فى برنامجها "2020 Vision tour" بتحيةٍ خاصة أثنت فيها على إطلالتها الشبابية الدائمة. حيث قالت لها: "شكرًا لك جينيفر لوبيز التي تتحدى العمر بشكلٍ مذهل والتي حضرت إلى العرض في هذه اللعبة المذهلة بالزي الأصفر، وأعطت معنىً جديدًا لكلمة 50..! وتابعت: "على الرغم من سقوطي (الذي تحوّل إلى meme عبر مواقع التواصل)، فقد قدمتي لي طاقتك.. وأنا الآن في طريقي إلى المنزل لأثلج ركبتي وكاحلي".