نادر حمدى: عمرو دياب أسطورة حية فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشى على الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الموزع نادر حمدى، أن الهضبة عمرو دياب، هو أسطورة حية فيها مستقبل وتاريخ يسير على الأرض، وما زال يمدنا بعطائه الفنى، قائلا: "لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده كان زماننا مبنسمعش غير اللى بنسمعه اليومين دول".





وكتب نادر حمدى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنا لما بشوف الراجل ده بشوفه بشكل تانى غيركم كلكم، أنا آسف طبعا بس بجد بشوفه اسطورة حية فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشى على الأرض ولسه بيمدنا بعطائه اللى أنا ماشفتش زيه فى مطرب آخر، عشان كده بقّدر كل خطوة وكل طلب بيطلبه منى لما بنشتغل مع بعض".





وتابع حمدى: "لو شايفين الصورة هتلاقونى متشعلق فيه مش حاضنه، عشان ده إحساسى ناحية الأغنية المصرية وهو ممثلها، لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده كان زماننا مبنسمعش غير اللى بنسمعه اليومين دول مع احترامى لكل أنواع الفن، بس إحنا بنسعى للتحضر ولتحسين الذوق العام وربنا يقدرنا جميعاً".

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واختتم حمدى، قائلا: "عمرو دياب.. أنا قولت اللى ماحدش قاله وعملت اللى ماحدش عمله".



نادر حمدى

وحرص الهضبة عمرو دياب، على الاحتفال بصناع ألبومه الأخير "سهران" خلال حفله الذى أقيم، مساء أمس السبت، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، وسط حشد جماهيرى كبير، منهم الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعى، الموزع نادر حمدى، الشاعر صابر كمال، الذى أشاد بهم خلال الحفل، قائلا: "مبسوط جدا انى اشتغلت معاهم".





وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى.