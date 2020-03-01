فوز رومان بولانسكى بجوائز سيزار السينمائية الفرنسية واحتجاجات واسعة ضده

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز المخرج المثير للجدل رومان بولانسكى، بجائزة أفضل مخرج فى جوائز سيزار السينمائية الفرنسية، في حفل شابته انتقادات للترشيحات الـ12 التي حصل عليها.

ولم يحضر المخرج الفرنسي البولندي مراسم تسلم الجائزة التي نالها عن فيلمه «جاكيوز»، والذي ترجم بالإنجليزية إلى «ضابط وجاسوس»، وهو فيلم درامي يتناول فضيحة معاداة للسامية هزت فرنسا في بداية القرن الـ20.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية أن العديد من الحاضرين غادروا قاعة الحفل احتجاجاً، ومن بينهم الممثلة أديل هانيل، التي كانت قد قالت في تصريحات قبل عدة أيام في صحيفة «نيويورك تايمز» إن تكريم بولانسكي سيكون مثل «البصق في وجه كل الضحايا».

يشار إلى أن المخرج هارب من العدالة الأمريكية في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 1977، والتي اعترف فيها بإقامة علاقة غير قانونية بفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، ولكنه هرب إلى أوروبا قبل صدور الحكم.