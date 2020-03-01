شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ثروة جاستين بيبر الضخمة فى عيد ميلاده الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جاستين بيبر" واحد من أهم و أشهر نجوم الغناء في العالم ، حيث يمتلك شعبية جارفة بفضل موهبته المميزة و أعماله الغنائية الناجحة ، و اليوم احتفالا بعيد ميلاد بيبر الـ 26 نتحدث عن ثروه بيبر التي بلغت ملايين الدولارات .



جاستين بيبر جاستين بيبر

وكشف عدد من التقارير التي تداولتها المواقع العالمية و أبرزها "ibtimes " أن ثروة جاستين بيبر وصلت الي 285 مليون دولار ، معظمها يأتي من مبيعات تذاكر حفلاته التي تحقق عادة نجاح كبير ، و جزء من ثروته الصافية يأتي أيضا من الصفقات التي اجراها مع العلامات التجارية الشهيرة التي تعاون معها بيبر.



جاستين بيبر جاستين بيبر

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ونعلم جميعا أن جاستين بيبر دخل مجال الموسيقي و الغناء منذ مرحلة الطفولة و هو ما جعله واحد من أبرز النجوم بصناعة الموسيقي ، ففي البداية تعلم العزف على البيانو والجيتار والطبول ، و تطرق لموقع اليوتيوب ، ثم وقع مع واحدة من أشهر شركات الإنتاج ، كما تعاون بيبر خلال مسيرته مع عدد من نجوم الهيب هوب مثل آشر وكريس براون ودي جي خالد وإيد شيران.

ويمتلك النجم العالمي جاستين بيبر خط أزياء خاص به " The House of Drew " إطلقه في عام 2019 و استطاعت مجموعات التصميمات ان تحقق نجاحا كبيرا فور إطلاقه .



جاستين بيبر