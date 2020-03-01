فيديو| محمد عساف يغني "بنت الجيران": "لذيذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان الفلسطيني محمد عساف عن رأيه في أغاني المهرجانات، ومن بينها أغنية "بنت الجيران" التي أثارت جدلًا كبيرًا الفترة الماضية.

وقال عساف، خلال لقائه مع موقع "أنغامي" بعدما غنى مقطعh من أغنية بنت الجيران: "أغنية لذيذة جدًا، الفنان لازم يكون بيسمع كل الألوان، أنا شخصيًا بحب أسمع جميع الألوان، أنا شايف الكل مبسوط، وبيرقصوا عليها".

وعن رأيه في منع أغاني المهرجانات: "لا أتفق مع منعها، ولكن أتفق مع الكلمة، بمعنى ألا تكون بها ألفاظ تخدش الحياء، طبعا أنا أكيد ضد الكلام دا، والفن والموسيقى هو نوع من أنواع الفن والإبداع، وأنا مع انتقاء نوعية الكلمات".

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وطرحت شركة بلاتينيوم ريكوردز، 20 فبراير الماضي، أغنية "شهالحلاوة" للفنان الفلسطيني محمد عساف، على المتاجر الإلكترونية.

أغنية "شهالحلاوة" من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر ومن توزيع عثمان عبود.