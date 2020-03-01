نادية الجندي تهنئ أحمد السقا بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة الكبيرة نادية الجندي على تهنئة الفنان أحمد السقا، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت نادية صورة تجمع السقا بزوجته المذيعة مها الصغير، معلقة "الصديق والفنان الجميل المحترم أحمد السقا، أتمنالك كل السعادة والنجاح والتوفيق في كل حياتك الشخصية والعملية، وكل سنة وأنت طيب وعقبال ١٠٠ سنة".

السقا أحد أشهر نجوم السينما والدراما التليفزيونية في مصر والعالم العربي، ولد في 1 مارس عام 1973، هو ابن المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، جاءت بدايته من خلال شاشة التليفزيون، مشاركًا في عدة سهرات ومسلسلات ناجحة، جعلت الجمهور يرتبط به ويحرص على متابعة أعماله، وذهب للسينما مقدمًا أدوارًا ثانية، وسرعان ما أصبح أحد أهم أبطالها.

من أعماله: "مافيا"، "تيتو"، "أفريكانو"، "شورت وفانلة وكاب"، "حرب أطاليا"، "تيمور وشفيقة"، "الجزيرة"، "إبراهيم الأبيض"، "الديلر"، "المصلحة".