صور| نادر حمدي عن عمرو دياب "أسطورة حية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الموزع نادر حمدي رسالة للهضبة عمرو دياب، ونشر صورًا تجمعه من حفله الغنائي، الذي أقيم أمس بمركز المنارة في التجمع الخامس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق نادر :" أنا لما بشوف الراجل ده بشوفه بشكل تاني، غيركم كلكم أنا أسف طبعا بس بجد بشوفه أسطورة حية فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشي على الأرض، ولسه بيمدنا بعطائه، اللي أنا ماشفتش زيه في مطرب آخر عشان كده بقّدر كل خطوة، وكل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض".

أضاف نادر :" لو شايفين الصورة هتلاقوني "متشعلق" فيه مش حاضنه عشان ده إحساسي ناحية الأغنية المصرية، و هو ممثلها لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده كان زماننا ما بنسمعش غير اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل أنواع الفن بس احنا بنسعى للتحضر و لتحسين الذوق العام، و ربنا يقدرنا جميعاً، عمرو دياب : أنا قولت اللي ما حدش قاله و عملت اللي ما حدش عمله".

وتعاون نادر حمدي مع عمرو دياب في ألبوم "سهران" بتوزيع أغنية "هيعيش يفتكرني" وهي من كلمات تامر حسين ‏وألحان عمرو مصطفى وأغنية "زي ما أنتي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي.‏