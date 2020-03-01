هاني رمزي وليلى علوي يشاركان في حفل زفاف 100 عريس وعروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان هاني رمزي صورة تجمعه بالفنانة ليلى علوي، أثناء توجهما إلى مدينة سوهاج للمشاركة في حفل زفاف 100 عريس وعروسة الذي يقيمه صندوق تحيا مصر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق "رمزي" على الصورة :" أنا وليلى علوي فى طريقنا إلى سوهاج لحضور حفل زفاف 100 عريس وعروسة الذي يقيمه صندوق تحيا مصر". وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها الفنان هاني رمزي والفنانة ليلى علوي في أعمال خيرية، إذ شاركا في زيارة لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان بشبرا الخيمة، 9 فبراير الماضي.

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