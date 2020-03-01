محمد ممدوح يهنئ السقا بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
هنأ الفنان محمد ممدوح النجم أحمد السقا بعيد ميلاده الـ47، الموافق اليوم 1 مارس؛ إذ إنه من مواليد عام 1973.
ونشر "ممدوح" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "السقا يعني الجدعنة والشهامة كلها، كل سنة وانت طيب يا صاحبي، ودايما بخير ومن نجاح لنجاح كدا يارب".
وتعاون الفنان أحمد السقا مع الفنان محمد ممدوح في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض رمضان الماضي 2019.
ويواصل السقا حاليا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.
"العنكبوت" بطولة: أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى.
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