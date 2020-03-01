أصيب بفيروس نادر.. شقيق علاء ولي الدين يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المنتج معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، أنه غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية، قبل يومين، وذلك بعد إصابته بفيروس نادر هاجم خلايا الأعصاب.

وقال معتز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله طلعت من المستشفى، وباخد علاج طبيعي، ويا رب يجيب نتيجة"، لافتًا إلى أن الأطباء لم يحددوا المدة التي سيستمر بإجراء العلاج الطبيعي فيها، موضحًا "مفيش مدة محددة بس مش أقل من شهر ونص، أنا حاليًا أقوم بجلسات مكثفة تستغرق 3 ساعات يوميًا".

وأشار إلى أن فيروس نادر هاجم المناعة الضعيفة والأعصاب، إلا أن الأطباء تمكنوا من السيطرة عليه.

كان عدد كبير من أصدقاء معتز، كشفوا عن إصابته بالفيروس، وبينهم الفنان أسامة أبو العينين، الذي كتب على "فيسبوك": "اخواتي وأصدقائي وكل من على صفحتي.. رجاءً، وليس أمرًا الدعاء لأخويا وصديقي معتز ولي الدين بالشفاء؛ فهو يمر بوعكة صحية ويحتاج الدعاء.. أشكركم".

Advertisements

وكتب أمين العسال: "برجاء الدعاء للصديق والأخ الغالي معتز ولي الدين بالشفاء العاجل.. ڤيروس نادر في خلايا الأعصاب بيجي لكل ٢ في المليون، اللهم أنت الشافي المعافي اشفه وعافه، ورده لبيته وأهله وأصحابه بصحة وسلامة".

وحرصت هند ابنة الفنان سعيد صالح على التعليق على أزمة معتز الصحية، ودعت له بالشفاء، وهو ما فعلته الفنانة إيمي طلعت زكريا، التي وصفته بـ"من أطيب الخلق".

علاء ولي الدين ولد في سبتمبر 1963، وتوفي في 11 فبراير 2003، تاركًا عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حقق من خلالها شهرة واسعة، جعلته أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.