اليوم.. رامي جمال في ضيافة جيهان عبد الله على نجوم إف إم

تستضيف المذيعة جيهان عبد الله في حلقتها اليوم من برنامجها "أجمد 7 الساعة 7 " على إذاعة "نجوم إف إم" ، المطرب رامي جمال، وذلك احتفالاً بطرح ألبومه الجديد"أنا لوحدي" الذي صدر شهر فبراير الماضي

على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أعلنت جيهان عن موعد حلقتها مع رامي جمال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

يبدأ البرنامج في تمام الساعة الـ

7 مساءً، وتدور الحلقة حول كواليس ألبوم رامي الجديد، بالإضافة إلى مداخلات هاتفية من فريق عمل الألبوم، ومتابعة أعماله الفنية خلال الفترة القادمة.

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يذكر ان رامي يستعد لحفله الغنائي الأول بعد طرح ألبومه الجديد، وذلك في الفيوم يوم الخميس الموافق 5 مارس برفقة الموزع الموسيقي إسلام شيبسي.