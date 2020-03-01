غدًا..هشام عباس يحيي حفلًا غنائيًا في قنا

يستعد الفنان هشام عباس، لإحياء حفله الغنائي للمرة الأولى في محافظة قنا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دندرة الموسيقي المقام هناك.
ومن المقرر أن يقام الحفل مساء غد الإثنين الموافق 2 مارس، على مسرح جامعة جنوب الوادي.
بدأت فعاليات المهرجان الشهر الماضي، وتستمرحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس، ويضم 10 حفلات متنوعة لنجوم الغناء والموسيقي في مصر منهم "الفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار، عباس، والفنانة دينا الوديدي" إضافة إلى "فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فرقة وسط البلد"، وتقام الحفلات في3 أماكن مختلفة وهي "معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، جامعة جنوب الوادي".
من الناحية الفنية لعباس، أصدر مؤخرًا أغنية "هي دي" وذلك احتفالًا بعيد الحب، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد يحي، توزيع:كريم عبدالوهاب.
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