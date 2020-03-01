لطيفة تستعد لطرح "متقربليش" خلال ساعات

تستعد المطربة لطيفة لطرح أحدث أغانيها بعنوان "ما تقربليش"، خلال الساعات المقبلة، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

"متقربليش" واحدة من أغنيات ألبوم لطيفة الجديد

الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

من أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.