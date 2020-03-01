ياسمين صبري تواصل تصوير "فرصة ثانية" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، ومن المقرر ان تخوض به السباق الرمضاني المقبل. ويشار إلى أن تدور أحداث العمل فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان. فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان. يذكر أن "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، تميم عبده.

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