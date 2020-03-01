ماجدة زكي تواصل تصوير "قوت القلوب" لطرحه قريبًا

تواصل الفنانة ماجدة زكي تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، الذي من المقرر عرضه قريبًا.
يشار إلى أن "قوت القلوب" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور أحداثهفي إطار اجتماعي كوميدي مشوق، وتجسد بطلة العمل الفنانة ماجدة زكي خلال أحداثه شخصية معلمة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها، مما يؤدي إلى وقوع ابنها، الذي يجسده الفنان إسلام جمال، في مشكلات نتيجة تصرفات والدته المحرجة.
جدير بالذكر أن "قوت القلوب"، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبوعميرة، بطولة رانيا فريد شوقي، خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد.
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