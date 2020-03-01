خاص "الفن"- هيفا وهبي تتعرّض للخيانة من أقرب صديقاتها

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ تصوير مسلسلها الجديد "​أسود فاتح​"، والذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل، وتراهن عليه بقوة ليكون من أبز الأعمال، خصوصاً أن قصته مشوّقة وأحداثه سريعة.

وعلم موقع "الفن" أن قصة المسلسل تتمحور حول تعرض هيفا للخيانة من زوجها (الممثل السوري ​معتصم النهار​)، مع أقرب صديقاتهان والتي تجسد دورها الممثلة المصرية ​روجينا​، وتعيش صدمة كبيرة بعد ذلك.

المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج ​كريم العدل​، ومن بطولة هيفا وهبي، معتصم النهار، روجينا، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور ، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين.

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