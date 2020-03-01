راغب علامة يكشف عن الحل الأمثل لخلاص لبنان

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان اللبناني راغب علامة أن لا خلاص للبنان إلا بنظام قضائي مستقل، ومؤسسات وطنية بعيدة عن الطائفية.
وأشار الى أنه إذ لم نر أياً من المسؤولين، الذين أوصلوا البلد الى الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي يحاكمون على أفعالهم، فالشعب لم يعد يصدق أكاذيبهم.
وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "خلاص للبنان إلا بنظام قضائي مستقلّ وبالعودة الى مؤسسات وطنية لا طائفية ، وطالما أننا لم نرَ حتى الآن اياً من المسؤولين عن هذا الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي على قوس المحكمة فلن نصدق أي من الأكاذيب والوعود المخدِّرة التي تروج لها السلطة السياسية الفاسدة!".
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