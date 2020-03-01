بالفيديو- بعد طلاقها .. رحمة تردّ "انا يصعب عليا"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية رحمة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "​انا يصعب عليا​ "على طريقة ليركس فيديو عبر يوتيوب. الاغنية من كلمات الشاعر مصطفى مرسي، ألحان وليد سعد وتوزيع مدحت خميس، أما الكليب من إخراج ياسر عبد الرازق.

ويأتي طرح رحمة لاغنية "انا يصعب عليا" في هذا التوقيت بالتزامن مع حصولها على الطلاق بعد انفصالها في باريس منذ شهور قليلة من زوجها رجل الأعمال العربي واحتفالا بعودتها إلى مصر. وقررت رحمة التركيز التام على عملها الفني فقد نفذت حتى الآن ست أغنيات بهدف الإبتعاد عن الأجواء السيئة التي عاشتها مؤخراً.

ويدور موضوع الأغنية حول فكرة بُعد الحبيب عن حبيبته رغم تمسكها به وقسوة قلب الرجل وبرودة مشاعره تجاه الجنس اللطيف، حيث تقول كلماتها: أنا يصعب عليا تشوفك عنيا و مامدش أيديا و أسلم عليك.. بقي بعد اللي بنا يرضيك يبقي حالنا بعدنا و خصامنا ما تشوف حل فيك.. إزاي عايزني أشوفك.. و أداري عني طيفك.. ده أنا كل حاجة فيا.. بتفكرني بيك.

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