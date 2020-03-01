ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ​سام سميث​أن نشر صوره شبه عاري من دون قميص عبر مواقع التواصل الإجتماعي ساعده لتقبّل نفسه أكثر قائلا: "لا أزال أعاني من مشاكل زيادة الوزن، وسأعاني منها الى الأبد، لكن موضوع نشر الصور الكاشفة لجسدي على حساباتي ساعدني حقًا أن أتقبل نفسي أكثر".

من جهة أخرى طرح سام سميث أغنيته الجديدة "To Die For" منذ أيام وعلّق عليها قائلا:"سكبت قلبي وروحي في هذه الأغنية".

وكان قد أعلن سام أن ألبومه الثالث في مسيرته To Die For، سيطرحه يوم 1 أيار من الشهر المقبل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بفضل التعري..سام سميث: "أصبحت أتقبل نفسي أكثر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.