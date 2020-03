بفضل التعري..سام سميث: "أصبحت أتقبل نفسي أكثر"

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ​سام سميث​أن نشر صوره شبه عاري من دون قميص عبر مواقع التواصل الإجتماعي ساعده لتقبّل نفسه أكثر قائلا: "لا أزال أعاني من مشاكل زيادة الوزن، وسأعاني منها الى الأبد، لكن موضوع نشر الصور الكاشفة لجسدي على حساباتي ساعدني حقًا أن أتقبل نفسي أكثر".

من جهة أخرى طرح سام سميث أغنيته الجديدة "To Die For" منذ أيام وعلّق عليها قائلا:"سكبت قلبي وروحي في هذه الأغنية".

وكان قد أعلن سام أن ألبومه الثالث في مسيرته To Die For، سيطرحه يوم 1 أيار من الشهر المقبل.