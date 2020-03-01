تراند اليوم : المطربة رحمة تستعد لطرح كليب “أنا يصعب عليا”

طرحت المطربة المصرية “رحمة” كليب جديد بطريقة الليركس فيديو لأغنية “انا يصعب عليا “على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية كلمات مصطفى مرسي، لحن وليد سعد، توزيع مدحت خميس، مهندس صوت ياسر أنور، ومنفذي الكليب إستايلست بوسي العدلي، مكياج وكوافير إياد البيروتي، فوتوغرافيا هشام شانا، مونتاج و إخراج ياسر عبد الرازق

وطرحت رحمة اغنية “انا يصعب عليا” بعد انفصالها في باريس منذ شهور قليلة من زوجها من رجل الأعمال العربي ورجوعها إلي مصر، حيث قررت التركيز التام في عملها الفني حيث نفذت حتي الآن ست أغنيات على غير عادتها من قبل دون كلل.

الأغنية تدور حول فكرة بُعد الحبيب عن حبيبته رغم تمسكها به وقسوة قلب الرجل وبرودة مشاعره تجاه الجنس اللطيف، حيث تقول كلماتها: أنا يصعب عليا تشوفك عنيا و مامدش أيديا و أسلم عليك.. بقي بعد اللي بنا يرضيك يبقي حالنا بعدنا و خصامنا ما تشوف حل فيك.. إزاي عايزني أشوفك.. و أداري عني طيفك.. ده أنا كل حاجة فيا.. بتفكرني بيك