تراند اليوم : “كارول سماحة”: تتسبب في أزمة ب “باريس”.. والشرطة تتدخل “خشية انتحارها”

كشفت الفنانة كارول سماحة عن موقف تعرضت له في فرنسا، خلال تصوير كليب «مش هعيش» في باريس، تسببت من خلاله في حالة تأهب وخوف من قبل الشرطة هناك.

ونشرت سماحة فيديو لمشهد من الكليب، عبر حسابها على موقع التدوين تويتر، وهى تضع رأسها على شرفة، خلال تصوير الكليب، وعلقت: «من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة، الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق».

الأغنية تحمل عنوان «مش هعيش»، المقرر طرحها قريبا، وعلقت كارول: «مش هعيش قريبا، كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكساندر ميساكيان، إخراج جاد شويري.

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