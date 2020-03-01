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كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 01:43 مساءً - على الرغم من حرص كلا من الفنانة ” منى زكي ” وزوجها الفنان ” أحمد حلمي ” على إبقاء حياتهما الشخصية بعيدا عن الأضواء وخاصة ما يخص أولادهما وعدم نشر أي صور لهم .
إلا أن منى زكي خرجت قليلا عن هذه القاعدة خاصة في ظل انشغالها هذه الفترة في تصوير بعض الأعمال وابتعادها عن أولادها .
فنشرت صورة لابنائها ” سليم ويونس ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري والتي ظهرا فيها وهما جالسان معا ولكن لم يظهر وجهيهما بشكل واضح .
وكتبت على الصورة في تعليقها واصفة إياهم برجال العصابة خاصتها قائلة : ” سوف أشتاق لكم ولأميرتي ” في إشارة لها إلى إبنتها ” لي لي ” أيضا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور ل ” سليم ويونس ” أبناء منى زكي وأحمد حلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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