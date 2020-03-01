وزيرة الصحة المصرية : ” كورونا جاي جاي “

كتب امير فتحي في الأحد 1 مارس 2020 01:43 مساءً - خرجت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة ” هالة زايد ” بتصريحات لها خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في حلقة يوم أمس من برنامجه ” الحكاية ” بعد ما تردد من أنباء عن ظهور حالتين في فرنسا مصابتين بفيروس كورونا وكانوا قادمين من مصر بالإضافة إلى حالة في كندا .

وردت هالة زايد في تعليقها على ذلك وحول تكتم الدولة المصرية على انتشار الفيروس بها وقالت : ” إننا ملتزمون بضوابط منظمات الصحة ولو خبينا المنظمة هتعلن ونحن نسير بالطرق العلمية ” .

وأكدت على أن مصر لم تشهد حالات إيجابية ولو حدث يتم التعامل معها بكل احترافية وأدوات علمية .

وأضافت : ” لا يعيب دولة أن يكون عندها إصابة ولكن العيب إنها لا تستطيع التعامل مع الإصابة .. نحن نسير بمعايير منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية ” .

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وتابعت الدكتورة هالة زايد : ” كورونا جاي جاي لكن دولتنا مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة للتعامل معه .. ولو ظهرت حالة مش هنخبيها وكورونا لا يمكن منعه مهما كانت قوة النظام الصحى .. احتمال كبير يجيلنا كورونا ومستعدين بـ3 سيناريوهات ومستعدين لأسوأ سيناريو تتخيله ” .

كما تحدثت عن فيروس كورونا مشيرة إلى أن الفيروس غير قاتل وإنه أقل خطورة من أنفلونزا الطيور ووباء سارس فنسبة انتشاره في ووهان 5 % وفي العالم كله بنسبة 1% .