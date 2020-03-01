ستة مشتركين يتنافسون على لقب ذا فويس كيدز

بدأ العد التنازلي لتتويج فائز واحد باللقب ضمن الموسم الثالث لبرنامج “the Voice Kids” بموسمه الثالث على MBC1، “MBC مصر”، “MBC العراق”، وMBC5. وبعد مواجهات حماسية خلال الحلقتيْن الماضيتيْن، حسم النجوم- المدربون أمرهم، واختار كل منهم موهبتين للتنافس على اللقب الذي سيحسمه تصويت الجمهور.

خلال الحلقة، تألقت 15 موهبة على المسرح، فاختار عاصي كل من محمد ابراهيم وآمنة دمق، فيما وقع اختيار نانسي على يوسف حسن ومحمد إسلام رميح، أما حماقي فاختار ياسمين أسامة ومحمد واكضيض.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها: أطّلت أنابيلا هلال على المسرح معلنةً عن بداية المواجهة الأخيرة، وأن كل مدرّب سيختار صوتين فقط للانتقال معه إلى العرض الختامي في الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الحسم في الحلقة الأخيرة سيكون بيد الجمهور الذي سيصوت للمشترك المفضل، ويتوجه باللقب. في هذا الوقت رافق ياسر السقاف المشتركين في الكواليس، قبيل وصولهم إلى المسرح. أما أستاذ الصوت محمد أبو الخير فرافقهم في التدريبات وجهزهم للغناء على المسرح.

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وكانت البداية مع فريق عاصي، حيث غنت خديجة عمران موال من فن الحضارم وأغنية “متيم بالهوى” لكرامة مرسال، وأدى مارون بو عبسي أغنية “من عز النوم”، وأبدعت آمنة دمق في غناء “إفرح يا قلبي” لأم كلثوم، وأدى أحمد خلوف موال من عيسهم وأغنية “عايل” لشادي جميل، فيما كان آخر المشتركين في الفريق محمد ابراهيم حيث غنى “يا مسافر وحدك” لمحمد عبد الوهاب. واختار عاصي المشتركين محمد ابراهيم وآمنة دمق لينتقلان معه إلى العرض الختامي.

وانتقلت المواجهة إلى فريق نانسي، مع هشام اليمني في أغنية “أيّوه” لمحمد عبده، ثم محمد إسلام رميح في موال “لو كان قلبي معي”، وأغنية “قدك المياس” من القدود الحلبية، بينما أدت هايدي جلال أغنية “Never Enough” لـ ذا غريتست سنومان (The Greatest Snowman)، وغنى يوسف حسن “يا حلو ناديلي” لكارم محمود، وغنت رنين بجدادي “في يوم وليلة” لوردة الجزائرية. واختارت نانسي، يوسف حسن ومحمد إسلام رميح.

وكان فريق حماقي آخر الفرق التي تواجهت على المسرح، وبدأت مع ياسمين أسامة في أغنية “الحب جميل” لليلى مراد، وغنى عمر عادل “خليني ذكرى” لوائل جسّار، ومحمد ياسين في أغنية “Staying Alive” لـ بي جيز (Bee Gees)، وترافق غناؤه مع عزفه على الغيتار. وغنى مينا فهيم “غريب الدار” لعبده السروجي، ثم غنى محمد واكضيض “الهوى سلطان” لجورج وسوف، واختار حماقي ياسمين أسامة ومحمد واكضيض لينتقلا معه إلى الحلقة الختامية.

وبعدما تقدم الآلاف للمشاركة في البرنامج، واجتياز المشتركين مرحلة بعد أخرى حان الوقت لتتويج أحد الأصوات الستة، التي وصلت إلى هذه المرحلة، باللقب، وهم سيغنون أمام الجمهور في الأسبوع المقبل ليحسم المشاهدون قرارهم من خلال التصويت.