خالد منقاح يحسم جدل زواجه من حليمة بولند.. ويعلق: "شخصية نحس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنان والمنتج السعودي خالد منقاح، الجدل الدائر بشأن زواجه من الإعلامية الكويتية حليمة بولند، موضحا أنها ليست أكثر من صديقة وبينه وبينها رحلة عمل فقط.

وبين خالد منقاح أنه كثيرا ما يوجه له تساؤل بشأن زواجه من حليمة بولند، إلا أنه يعتبرها شخصية "نحس"، مردفا: "ودي عالج الموضوع أنا بيني وبين حليمة بيزنس وفي شغل بيننا لا أكثر ولا أقل وأوضح هذا الأمر لأن ما يثار بشأن زواجي منها ترك تأثيرً علي وعلى مستوى عائلتي.

وبشأن الهجوم الذي شنه على مواطنيه الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، قال خالد منقاح، إن ما يفعله تجاههما ليس هجوما أو نقدا ولكنه عتاب ودائما ما يكون هذا العتاب بهدف المحبة.

وأكد خالد منقاح، في تصريحات تلفزيونية خلال لقاء له عبر التلفزيون السعودي ببرنامج "آت SBC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة عبدالعزيز، أن مقصده من وراء هذا العتاب هو عدم إنكار الجميل خاصة أن البداية بيننا كانت مليئة بالحب والصداقة، موجها رسالته لهما قائلا: "لما توصلوا للنجاح لازم كل واحد يعرف نفسه من هو ومن أوصله".

وأشار الفنان السعودي إلى أن أغلب النجوم الموجودين على الساحة الفنية سواء في الخليج أو السعودية، كان له فضل عليهم، مردفا: "بفضل الله كنت باديء معهم أو بدأوا عن طريقي".

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ونوه خالد منقاح، إلى أنه يعمل حاليا على فيلم جديد بعنوان "حياة امرأة"، مضيفا أنه سيتذكر أصدقاءه القدامى في أعماله الجديدة، مبينا أن فيلمه الجديد يضم نخبة من نجوم الفن وممثلين من مسلسلي "طاش ما طاش" و"شباب البومب"، متابعا: "أنا الحمد لله ما خلقت لي أعداء وهذا نجاح وحب".

وعن سبب هذا الاختفاء عن الإنتاج والذي طال الفترة الماضية قال الفنان السعودي إن انشغاله كان منصبا في مواسم السعودية ومنها: موسم جازان وموسم الشرقية، موضحا أنه عمل على عدد من الإنتاجات المسرحية.

وأشار "منقاح" إلى أنه يواصل العمل على مسلسل "شباب البومب" وإنتاج فيلمه السينمائي الجديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المسرح هو الأقرب إلى قلبه، رغم أنه كان يتمنى إنتاج مسلسل تلفزيوني منذ 30 عاما وكان يتم عرقلته بسبب تغيير المسؤولين عن التصاريح، مختتما: "الأمل مع الطفرة الجديدة والمسؤولين الجدد في منح الفرصة لإنتاج المسلسلات".

يذكر أن خالد منقاح يعد أيقونة من أيقونات الكوميديا السعودية وعلما من أعلام المجال الإنتاجي، واستطاع ومنذ الدور الأول له لفت الأنظار إليه وأن يصنع لنفسه مسيرة فنية حافلة في مجالي التمثيل والإنتاج على حد سواء.