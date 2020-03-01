نجوم الفن وفيروس كورونا.. ردود فعلهم وهكذا تعاملوا معه! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يرتجف العام من انتشار فيروس كورونا القاتل الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص وإصابة عشرات الآلاف آيضًا مع استمرار هذه الأرقام في تصاعد، ودخول الدول في حالة تأهب وفرض إجراءات صارمة للوقاية منه.

ولم يكن نجوم الفن والمشاهير بعيدين عن هذا الحدث الذي يعد حديث الساعة، فمنهم من أخذ الأمر على محمل الجد ومنهم من تعامل معه بسخرية.

وقبل أيام قليلة أحدثت الفنانة البنانية نجوى كرم جدلا واسعًا بعد علقت على سؤال عما إذا كانت تخاف من الإصابة بفيروس كورونا، وعن الإجراءات الوقائية التي يمكن أن تلتزم بها؟ وأجابت ساخرة: "تشرفنا"، وأضافت: "في لبنان نفايات تكفي لقتل كل الفيروسات التي يمكن أن تأتي من الخارج".

كما انتقدت الفنانة إليسا إجراءات حكومة بلادها في التعامل مع الفيروس المتفشي وقالت:" نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".

وأضافت في تعليق آخر:" دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!".

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وظهر العديد من نجوم ونجمات الفن وهم يأخذون احتياطاتهم من فيروس كورونا، على غرار عارضة الأزياء بيلا حديد التي غادرت برفقة والدتها وشقيقتها "جيجي حديد" من إيطاليا عقب إلغاء أسبوع الموضة، ونشرت صورة لها على متن الطائرة مُرتديةُ الكمامة.

كما أخذت الفنانة سيلينا غوميز احتياطتها ونشرت عدة من الصور لها ولوالدتها عبر الانستغرام وهما تتجولان في أنحاء مدينة شيكاغو، مرتدية الكمامة خوفاً على صحتها.

كذلك نشرت الفنانة غوينيث بالترو صورة لها مرتدية الكمامة وكتبت: "في الطريق إلى باريس. مذعورة؟ قلقة؟ خائفة؟ هادئة؟ جائحة؟ دعاية؟ سوف تمضي بالترو إلى الأمام وتنام مع هذا الشيء على متن الطائرة. لقد كنت بالفعل في هذا الفيلم. كن آمنا لا تصافح. اغسل يديك باستمرار".

ورغم الخوف الذي يسود العالم بسبب انتشار فيروس كورونا إلا أن بعض الفنانين غير المشهورين، استغلوا هذا الأمر في تقديم أغان يعبروا فيها عما يجول في عقولهم من أجل البحث عن الشهرة والنجومية، حيث طرح المطرب الشعبي المصري عصام شعبولا ابن المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم والشاعر إسلام خليل أغنية "كورونا الحلزونة"، ومثله أيضًا الفنان وليد العلي الذي طرح أغنية "الكورونا".

للمزيد عن ردود فعل النجوم والاحتياطات التي اتخذوها تجاه الفيروس شاهدوا الفيديو أعلاه.