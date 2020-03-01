مهرجان برلين السينمائي الدولي: فيلم المخرج الإيراني محمد رسولوف "لا يوجد شر" يفوز بجائزة "الدب الذهبي"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





Getty Images المخرج محمد رسولوف ممنوع من مغادرة إيران

فاز فيلم "لا يوجد شر" للمخرج الإيراني محمد رسولوف عن عقوبة الإعدام بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

والفيلم هو العمل السادس للمخرج رسولوف، الذي أنتجه سراً بسبب منعه من إخراج الأفلام منذ عام 2017.

وتسلّمت باران إبنة رسولوف، والتي شاركت كممثّلة في الفيلم، الجائزة عن والدها الممنوع من السفر خارج إيران، بسبب تهم تتعلق بأفلام سابقة.

وقال رئيس لجنة التحكيم بالمهرجان، الممثل جيرمي أيرونز، إن الفيلم أظهر "شبكة نظام مستبد تُنسج بين عامة الناس، وتجذبهم نحو اللا إنسانية".

Advertisements Reuters شارك رسولوف في مؤتمر صحفي عبر هاتف حملته ابنته باران

وفي مؤتمر صحفي شارك فيه عبر اتصال بالفيديو، أشار رسولوف إلى أن فيلم "لا يوجد شر" يتعلق بـ"تحمل الناس مسؤولياتهم".

وقال رسولوف "أردت التحدث عن الناس الذين ينأون بأنفسهم عن ويقولون إن القرار اتخذته قوة عليا"، مستطردا "لكنهم يستطيعون في الواقع أن يرفضوا، وهذه قوتهم".

وفي مقابلة مع مهرجان برلين السينمائي الدولي عبر خدمة سكايب، نشرت قبل يوم من الإعلان عن أسماء الفائزين، قال رسولوف "قصة كل جزء في الفيلم مستوحاة من تجربتي الشخصية".

وروى رسولوف كيف استوحى أحد أجزاء الفيلم الأربعة بعد رؤيته رجلاً، أجرى معه تحقيقات خلال فترة سجنه، خارجاً من مصرف.

وقال رسولوف إنه تابع الرجل لبعض الوقت، مضيفا "أدركت كم هو شخص طبيعي وكم يشبه جميع الآخرين. أدركت عدم وجود وحش، لم يكن هناك شرّ أمامي، وإنما مجرّد شخص لا يشكّ في تصرفاته".

وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية عالمية إلى أن إيران تشهد تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المئات كل عام.