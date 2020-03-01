راغب علامة يصافح بقدميه في "أيام الكورونا"

""الخليج 365"" من بيروت: شارك الفنان راغب علامة على طريقته بالتوعية من فيروس كورونا غبر فيديو طريف نشره عبر حسابه الخاص على "تويتر". وهو يُظهر في الفيديو بحركة عفوية عبر الـ"مصافحة بالقدمين!" مع الفنان ميشال أبو سليمان، التزاماً منه بالاجراءات الوقائية العالمية التي تقضي بالمحافظة على نظافة اليدين منعاً لالتقاط فيروس كورونا الذي أصبح هاجساً في أرجاء العالم، وفي لبنان بعد تسجيل عدّة حالات مصابة به.
وأرفق الفيديو بتعليقٍ قصير جاء فيه: "أيام الكورونا":
هذا وكشف الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر حسابه الخاص على "تويتر" بعد مشاركته بتقديم واجب العزاء بوالدة الفنان جورج وسوف. أنّ "سلطان الطرب" طلب من المعزين عدم التقبيل للوقاية من فيروس كورونا المستجد. حيث ظهرت بين الصور التي نشرها ورقة إرشادات ملصقة على الباب كُتب عليها "عذراً، حفاظاً على سلامة الجميع، يرجى عدم التقبيل، التوقيع: كورونا".
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