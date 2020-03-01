شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يتمنون الشفاء لفريدة سيف النصر.. والفنانة ترد:" ربنا يخليكم ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى عدد من نجوم الفن الشفاء العاجل للفنانة فريدة سيف النصر بعد نشر صورة لها و يظهر من خلالها تورم شديد فى الوجه دون سابق إنذار أو إجرائها عمليات تجميل فى الوجه أو ما شابه.

وكتب الفنان صلاح عبد الله، قائلا:" مليون سلامة يافيري وبإذن الرحمن يوم بالكتير وهتبقي زي الفل يا كريم يا رحيم نسألك يا صاحب الجلالة الشفاء التام والعاجل لحبيبتك فريدة سيف النصر".

وتمنت لها الفنانة روجينا، الشفاء العاجل قائلة:" الف سلامة عليكى يا حبيبتى ربنا يشفيكى ويعافيكى الحمد لله قدر الله و ماشاء فعل"، لترد عليها فريدة قائلة:" ربنا يبارك لي فيكي يا اغلي الناس حبيبة قلبي والله ادعي لي انا عارفه انك قريبه زينا بحبك"، وكتب لها الفنان أحمد جمال سعيد،" ربنا يشفيكي و يعافيكي يارب ياغاليه".

وكتب الفنان إدوارد، قائلا:" سلمتك الف سلامه عليكي"، وردت عليه فريدة قائلة:" ربنا يخليك يارب يا اطيب قلب".

وردت الفنانة فريدة سيف النصر على جميع الدعوات من قبل أصدقائها في الوسط الفني و محبيها، قائلة:" ألف شكر للجميع ربنا يخليكم ليا يارب".



أحمد جمال سعيد



إدوارد



روجينا

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صلاح عبد الله



فريدة سيف النصر

وبعد نشر صورة لها و يظهر من خلالها تورم شديد فى الوجه قالت فريدة سيف النصر، فى تعليقها على الصورة، "ممكن تدعوا لى من قلبكم.. بجد أول مرة أبكى زى الأطفال.. أنا أصلًا بتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشى بدون سابق إنذار صحيت بصوت نص الليل ودى رابع مرة يحصل لى حاجة غريبة فى وشى وأكون بشتغل.. يعنى مش وقته".

وأضافت "استغفر الله.. أحسن من غيرنا سامحنى والنبى اللهم لا اعتراض.. عاملة زى الكورة الكفر عينيا مقفولة وبوءى مدلدل حتى حواجبى وارمه.. يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقى مش أنا.. رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمد لله.. مش هزار.. تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاى مش عارفين.. عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستنى الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية وأوجمنتين.. وبعدين يقرر فى إيه؟".

وتابعت فى سرد الحكاية، "هو نفسه بيسأل فى إيه؟.. هو أنا اللى هاعرف يا دكتور.. وطبعًا الفليكتور منيمنى على روحى لأن الألم الحمد لله ما يتحملوش إلا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره.. المشكلة الشغل ومفيش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله.. لازم يصوروا من غيرى وأنا وافقت هاعمل إيه!..؟؟".

واستطردت "قدر الله وما شاء فعل.. حاضر حبيبى يا ربنا كل اللى تجيبه راضيه والحمد لله هو ما بيجيبش حاجة وحشة أبدًا قضا أخف من قضا لو هافدى الغاليين كلهم أنا جاهزة.. ادعوا لى.. آسفة عالصورة بس أنتم حبايبى وهاتتحملوا ده أنا لسه منزله عالصفحة لايف بالنظارة الفراشة امبارح باين طلعت فراشه ملوثة.. الآذان سلام بقى".