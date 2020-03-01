شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة أحمد مكى وسط أسراب الحمام فى مكة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الفنان أحمد مكى، خلال شهر فبراير الماضى، فريضة العمرة بالمملكة العربية السعودية، وفى إطار الصور ومقاطع الفيديو التى وثق بها بعض من لحظاته داخل الحرم المكى، وفى مدينة مكة المكرمة، التقط مكى مقطع فيديو وفى الخلفية أعداد كبيرة من أسراب الحمام التى حطت على الأرض.

ونشر مكى مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واكتفى بالتعليق عليه، "فى مكة.. وسط الحمام المكى"، ومن المتعارف عليه أن أحمد مكى يعشق الحمام منذ صغره، حيث سبق وقال فى تصريحات إعلامية أن أول صوت يصدره فى طفولته قبل الكلام كان صوت الحمام.





ويشار إلى أن الفنان أحمد مكى، كان قد ظهر، فى صورة عبر حسابه على إنستجرام، منتصف شهر فبراير الماضى، وهو فى حالة من السعادة، والتى كان يحمل فيها كوبًا من العصير ومزين من الأعلى بحروف اسمه باللغة الإنجليزية mekky، وعلق مكى، على الصورة بكلمات من أغنيته "الحاسة السابعة" التى قال فيها: "الله لما تحس إن حد همه أمرك، بيحبك من جوه بجد، مش مصلحته هبرك، مش بيضحكلك ف وشك وهو بيحفر لك ف قبرك"، وطالب جمهور مكى - حينها - من خلال تعليقاته على الصورة، بتصوير جزء سادس من مسلسله الكوميدى "الكبير أوى"، الذى قدم منه 5 مواسم سابقة ولاقت نجاحا كبيرا.

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من ناحية أخرى، احتفل مكى بتحقيق مسرحيته "حزلقوم" أعلى إيرادات فى موسم الرياض، وكتب مكى عبر حسابه على إنستجرام، فى الوقت ذاته، قائلًا: "الحمد والشکر لله، مسرحية حزلقوم، أعلی إيرادات فی موسم الرياض کله، الجمهور کان روحه حلوه ومتفاعل من قلبه، أنا متحمس جدا للعرض القادم فی مصر بإذن الله".





وكان قد عاد نجم الكوميديا أحمد مكى، إلى القاهرة، وذلك بعد انتهاء عروض مسرحيته الأولى "حزلقوم"، إنتاج كايرو شو ضمن فعاليات شتاء الرياض، وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فى بيان لها - آنذاك - أن أحدث عروض كايرو شو مسرحية "حزلقوم"، حققت فى آخر ليلة للعرض أعلى معدل إيرادات.

كما أكد مصدر مسئول بكايرو شو المنتجة للمسرحية، أن ذلك يعد إنجازا يضاف لسجل المسرح المصرى، كما يعكس علاقة الود والمحبة الدائمة من الجمهور السعودى المحب للفن المصرى، فيما يشار إلى أن أحمد مكى، كان قد أدى مناسك العمرة، مستغلًا فترة تواجده فى السعودية لعرض مسرحيته "حزلقوم".