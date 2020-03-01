شكرا لقرائتكم خبر عن قفز وتسلق ونار وحوادث.. مشاهد أكشن لـ أحمد السقا نفذها بنفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل اليوم الأحد، النجم أحمد السقا بعيد ميلاده، الذى يتزامن في الأصل يوم 29 فبراير ولكنه يحتفل دائما يوم 1 مارس نظرا لأن يوم ميلاده الأصلى يأتي كل أربع سنوات حيث ولد فى 29 فبراير، ويشتهر أحمد السقا وسط أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه بالشهامة والجدعنة لأنه دائما يساند ويدعمهم بكل ما يستطيع به، حتى أنه أظهر العديد من مواقفه الإنسانية في وداع أصدقائه رغمن عدم احتياجه للشو الاعلامى، وما يتميز به السقا هو أنه يعد نجم "الاكشن" كما يطلق عليه في مصر ويرجع ذلك لتألقه دائما في تأدية نوعية الأدوار التي تحتاج لبعض المغامرات ودائما يقوم بها بنفسه ولا يستعين بدوبلير، ومن خلال هذا الموضوع نبرز أكثر 5 مشاهد أكشن علقت في أذهان جمهوره.

السقا يقفز من أعلى الشلال في أفريكانو

أبهر أحمد السقا جمهوره من خلال فيلم أفريكانو، بعد مشهد الرومانسية الذى جمعه بالنجمة منى زكى التي طلبت منه أن يثبت حبه لها من خلال تلبية طلبها رغم انها كانت تداعبه فقط، بأن يقفز من أعلى الشلال، وهو ما نفذه السقا بنفسه ولم يستعين بدوبلير من أجله.

السقا يقفز من أعلى كوبرى قصر النيل في فيلم تيتو

بعد تخوف الدوبلير من القفز من أعلى كوبرى قصر النيل لما تحتويه الماء من طمى وورد النيل الذى يمكن ان يتشابك فيهه، قرر السقا أن يقفز بنفسه بل وقفزها 3 مرات حتى يخرج بالشكل المناسب لجمهوره الذى يحترمه

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النار تمسك بالسقا في فيلم إبراهيم الأبيض

نفذ أحمد السقا مشهد اشتعال النيران فيه خلال فيلم "إبراهيم الأبيض" لينفذ المشهد المطلوب بعد أن قام الفنان محمود عبد العزيز بحرقه، ولم يستعين أيضا بدوبلير لتنفيسذ المشهد وقام بذلك بنفسه

تسلق ناطحة سحاب في فيلم هروب اضطرارى

أدى أحمد السقا مشهد تسلق إحدى ناطحات السحاب على ارتفاع شاهق جدا للهروب من الشرطة في أحداث الفيلم، بدون الاستعانة بأي من ممثلي المخاطر أو الدوبلير، وهو الفيلم الذى شارك أيضا في بطولته الفنان امير كرارة والفنانة غادة عادل





حادث السيارة همام في أمستردام

قام الفنان أحمد السقا من خلال دوره في فيلم "همام في أمستردام" بطولة الفنان محمد هنيدى، بحادث انقلاب السيارة التي يقودها أثناء هروبه من إحدى العصابات التي تطارده.