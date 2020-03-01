فن ومشاهير

سيلفى وإشادة بصناع "سهران".. 39 صورة تلخص حفل عمرو دياب فى التجمع الخامس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، السبت، خلال الحفل الغنائى الذى أحياه على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، وسط حضور جماهيرى كبير، قدم خلاله العديد من أغنياته التى تنوعت بين الجديد والقديم، بالإضافة إلى ألبومه الجديد "سهران".

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ونشرت صفحة الهضبة عبر فيسبوك، صورا من الحفلة أظهرت الحشود الجماهيرية الغفيرة، بالإضافة إلى صوره مع صناع ألبومه الجديد منهم تامر حسين، نادر حمدى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، صابر كمال وغيرهم.

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وحرص الهضبة عمرو دياب، على الاحتفال بصناع ألبومه الأخير "سهران" خلال حفله الذى أقيم، مساء أمس السبت، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس، وسط حشد جماهيرى كبير، منهم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى، الذى أشاد بهما خلال الحفل، قائلا: "مبسوط جدا انى اشتغلت معاهم"، كما طلب منهم الغناء مع الجمهور الأغانى التى ألفوها ولحنوها.

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من جانبه عبر الشاعر تامر حسين، عن فرحته بكلام الهضبة، ليرد قائلا: "عمرو دياب المُحترم أبو قلب زى الفُل، كبير بفنه وذوقه وأخلاقه وتقديره لفريق عمله"، مضيفا: "تعب السنة كله يهون قصاد أسعد لحظات حياتى بالنجاح والمجهود الكبير دى الأغنية بصوت الجمهور، من أجمل حفلات صديقى وأخى الفنان عمرو دياب، شكراً عمرو مصطفى المبدع، شكراً العبقرى نادر حمدى شُركاء النجاح الكبير".

 

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 بينما نشر عزيز الشافعى، عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو أثناء تقديم الهضبة له، وطلب منه عمرو دياب غناء أغنية "زى مانتى" مع الجمهور، صحبها بتعليق: "لحظات مع عمرو دياب".

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 وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكى وتركى آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعى.

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