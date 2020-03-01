شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "جريمة الإيموبيليا" بمهرجان المركز الكاثوليكى بحضور طارق عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم، الأحد، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للفنانة ناهد السباعى، ضمن فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية برئاسة الأب بطرس دانيال، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي، فى تمام الساعة السادسة مساءا ويعقبه ندوة بحضور أحد صناع العمل بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

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وتعد عمارة الإيموبيليا واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت، ومن أشهر سكانها أيضاً نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وفكرى أباظة ومكتب عبد الحليم حافظ ومكتب أم كلثوم ومكتب‏‏ أفلام‏ ‏ماجدة والفنانة كاميليا والملحن كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار والمخرج الكبير هنرى بركات وأسمهان وآسيا داغر وتوفيق الحكيم.

الفيلم يشارك فيه بجانب ناهد السباعى كل من طارق عبد العزيز وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.